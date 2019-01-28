Украденная из Третьяковки картина Куинджи найдена на стройке

Мужчина, подозреваемый в хищении картины "Ай-Петри. Крым" художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, задержан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Сейчас выясняется, были ли у задержанного сообщники.

Подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией. Он является фигурантом дела о хранении наркотиков, на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

Похищенная из Третьяковской галереи картина Куинджи была застрахована.

По оценкам Минкультуры, она находилась в коллекции Русского музея. Страховая стоимость картины - 12 млн рублей.

Сообщалось, что Минкультуры экстренно внесло похищенное полотно в реестр похищенных произведений, чтобы помешать возможному вывозу картины за границу.