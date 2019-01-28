Члены ОНФ Пермского края избрали новых сопредседателей

Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Пермском крае провели ротацию регионального штаба и избрали новых сопредседателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Сопредседателями избраны депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских, директор пермского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Елена Лебедева и эксперт движения Алексей Мельников.

Как и ожидалось, в отставку ушли все три руководителя, Игорь Лобанов, Дарья Эйсфельд, Геннадий Сандырев остались в составе штаба движения. Отметим, что количество членов штаба сократилось с 51 до 37 человек.