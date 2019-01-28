28 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге из-за пожара в подъезде эвакуировали жильцов многоэтажки

В Екатеринбурге сегодня рано утром эвакуировали жильцов многоэтажки. Причиной стал пожар.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 5 часов 34 минуты поступил сигнал о пожаре на улице Ракетная в уральской столице. На площади 2 кв.м горел мусор на лестничной площадке 11 этажа муниципального 16-этажного жилого дома.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 50 человек, из них 10 детей. Огонь был потушен в течение двух минут.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге из-за пожара в подъезде эвакуировали жильцов многоэтажки

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Теги: Екатеринбург, пожар, подъезд, МЧС



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