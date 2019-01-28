В Челябинске УФАС заподозрило в сговоре областное правительство и "Полигон ТБО"

УФАС возбудило дело о сговоре в отношении правительства Челябинской области, минэкологии и ООО "Полигон ТБО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"В Челябинской области требования к потенциальному получателю субсидий были составлены так, что фактически субсидии мог получать только один участник рынка - ООО "Полигон ТБО", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент организация уже получила субсидии на сумму свыше 32 млн руб.

Как отметил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев, развитие конкуренции на рынке ТБО становиться невозможным при наличии антиконкурентных сговоров, особенно если такие "договоренности" достигаются с органами власти.