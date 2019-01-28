В Якутии эвакуировали горняков из задымленного рудника

В Якутии в руднике "Бадран" произошло задымление на глубине 270 метров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, на поверхность выведены все сотрудники рудника. Погибших, пострадавших нет.

Установлено, что задымление произошло в бытовом помещении.

Рудник находится в 134 км от поселка Усть-Нера Оймяконского района, предназначен для добычи руды, содержащей золото.

В июле на руднике "Удачный" в Якутии произошел несанкционированный взрыв.

На момент инцидента в шахте находилось 174 человека, один из рабочих погиб. Прокуратура вела проверку по факту ЧП.