28 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Россиянам могут разрешить зарабатывать на продаже персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив ввести термин "деперсонализированные данные" и обеспечить их свободное обращение на рынке. Поправки вносятся в закон "Об информации".

По задумке ФРИИ, граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах, пишет "Коммерсант". Стоимость персональных данных оценивается в сумму от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, пишет "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что в реальности сумма может быть гораздо ниже, иначе на выплаты в масштабах страны ушли бы триллионы рублей при размере рекламного рынка в 450 млрд руб.

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Россиянам могут разрешить зарабатывать на продаже персональных данных

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