Гуаидо заявил о тайных переговорах с венесуэльскими военными

Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил, что ведет тайные переговоры с венесуэльскими военными о смещении действующего главы государства Николаса Мадуро.

Об этом глава Национальной ассамблеи Венесуэлы заявил в интервью The Washington Post.

По словам Гуаидо, до начала подготовки к новым выборам в стране необходимо "урегулировать несколько аспектов", передает Regnum.

Ранее сообщалось, что военный атташе Венесуэлы Хосе Луис Сильва заявил в Вашингтоне, что поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Напомним, в январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз возглавил пост руководителя страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя и.о. президента. Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.