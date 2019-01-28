Больницы Новосибирска в срочном порядке эвакуируют
В Новосибирске проводится эвакуация сразу в четырех больницах. Причиной стали сообщения о том, что в зданиях якобы заложены бомбы.
Эвакуация началась утром в понедельник, 28 января: сигналы о минировании получили сразу четыре больницы города. В правительстве региона по этому поводу было организовано экстренное совещание.
Сейчас в медицинских учреждениях эвакуируют пациентов и персонал, пишет ПолитЭксперт.
По некоторым данным, подобные сигналы поступили также в школы и бизнес-центры города.
Напомним, недавно в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье прошла волна ложных сообщений о минировании.