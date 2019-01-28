Госкомпания "Вертолеты России" выделит 40 миллионов на "спонсорскую поддержку" юбилейного концерта Пугачевой

Скандалом оборачивается очередной "последний" концерт Аллы Пугачевой (69), который состоится 17 апреля – через два дня после 70-летнего юбилея примадонны российской эстрады.

СМИ узнали, что компания "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) собирается оказать Пугачевой "спонсорскую поддержку" в размере 40 млн руб. на организацию и подготовку юбилейного концерта.

Мероприятие состоится в Кремле. Примечательно, что билеты на него были проданы за несколько часов с момента старта продаж. Изначально они стоили от 2,5 до 70 тыс. руб. Но позже перекупщики стали предлагать посетить концерт и за 150 тыс. руб. Тем не менее, факт остается фактом – sold out за несколько месяцев до концерта.

Обычно звезды стараются в свои юбилеи сделать сюрпризы и подарки своим поклонникам. Казалось бы, Алла Борисовна – дама состоятельная, и вполне может себе позволить организовать и подготовить концерт в Кремле за собственный счет. Но нет, подарки все-таки будут подносить самой Пугачевой.

Факт спонсорской поддержки от госкорпорации в адрес частного лица подтвердила официальный представитель Пугачевой Елена Чупракова. "Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие", - цитирует РИА Новости Чупракову. Также приводятся слова пресс-службы Ростеха, мол, решение о поддержке юбилейного концерта - это часть большой системной работы корпорации, в которую, помимо финансирования культурно-массовых мероприятий, входит поддержка молодежных проектов и спорта.

"Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, ее песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - добавили в Ростехе.