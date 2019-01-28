Reuters поверило якобы "военному" эксперту Шабаеву?

Некий господин по фамилии Шабаев стал распространителем фейка международного масштаба.

Reuters недавно опубликовало материал, в котором указано, что якобы «сотрудники российской частной военной компании» направились в Венесуэлу для помощи действующему президенту Николасу Мадуро. В статье ссылаются на анонимные источники и некоего «казачьего атамана» Евгения Шабаева. «Федеральное агентство новостей» решило выяснить, кем на самом деле является господин Шабаев. Господин Шабаев заявил о как минимум 400 россиянах, которые отправились в поддержу Мадуро. Он много говорит о своем опыте и заслугах, но на деле ситуация иная.

Самозванец заявлял о службе в армии, конкретно в 136-й мотострелковой дивизии в городе Бунакск. При якобы нападении «добрых друзей ваххабитов» он, по его словам, получил сквозное ранение в живот и шею. Однако существуют фотографии, где видно отсутствие каких либо шрамов. Проверить же реальность службы в армии сложно — Шабаев мог приобрести военный билет, в котором будет написано, все, что он пожелает.

Также этот господин заявляет, что с 2013 года является ветераном Чеченской войны.

Что же касается наград, то, легче сказать, что их просто много. Это медали «За воссоединение», «За возвращение Крыма», «Участник боевых действий», «Защитник Отчества», «За благотворительность», орден «За службу России» и так далее.

Подробнее остановимся на памятной «За воссоединение». Сейчас ее можно приобрести за 1200 рублей. В удостоверении, фото которого он высылал вместе с предложением купить ее, стоит поддельная печать Главного управления кадров Министерства обороны РФ и липовая подпись генерал-лейтенанта Карла Кортелайнена, у которого вообще нет отношения к российскому ведомству, к тому же в фамилии допущена ошибка.

Вообще господин Шабаев любит присваивать разнообразные фальшивые регалии: от кандидата исторических наук до «Полномочный представитель Республики Прикарпатская Русь» или «эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям». Такой полет фантазии помогал вводить людей в заблуждение и выманивать деньги, которые, как заявлялось, должны были пойти на правое дело.

Одной из крупнейших афер любителя несуществующих званий стал патриотический медиапроект «Душа России». В переписке с «продюсерами» он говорил об одобрении президента, Минкульта, министерства регионального развития, министерства образования и науки, министерства спорта и Ростуризма. Причем для разных спонсоров был разный список ведомств и разные суммы. Однако «проект» так и не был запущен.

Шабаев сам выходил на представителей СМИ, чтобы распространять ложь. Расчет простой: ему нужна знаменитость, а журналистам сенсации. Так и вышло с Reuters.