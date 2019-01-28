28 Января 2019
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Общество В России

ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии Южных Курил, 14% — за

Большинство опрошенных граждан России высказались против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды.
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Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой позиции придерживается 77% респондентов из 79%, которым известно о таком требовании властей азиатской страны.

Свою точку зрения, как отмечается в исследовании, граждане аргументируют прежде всего тем, что вопрос о государственной принадлежности островов уже давно решён, — так высказались 29% опрошенных.

Напротив, поддержали передачу Южных Курил Японии 14% респондентов, обосновав это прежде последующим заключением мирного договора и развитием отношений между странами.

Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, любой намёк на возможную передачу островов Японии вызывает, как правило, болезненную реакцию общества, поскольку люди "искренне считают" Курилы российскими, а также присутствует страх "цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны".

"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат — безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", — добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава правительства азиатской страны выразил готовность к мирному договору при гарантии передачи Токио части Курил.

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ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии Южных Курил, 14% — за

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Теги: ВЦИОМ, Курилы, Курильские острова, соцопрос



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