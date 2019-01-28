ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии Южных Курил, 14% — за

Большинство опрошенных граждан России высказались против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такой позиции придерживается 77% респондентов из 79%, которым известно о таком требовании властей азиатской страны.

Свою точку зрения, как отмечается в исследовании, граждане аргументируют прежде всего тем, что вопрос о государственной принадлежности островов уже давно решён, — так высказались 29% опрошенных.

Напротив, поддержали передачу Южных Курил Японии 14% респондентов, обосновав это прежде последующим заключением мирного договора и развитием отношений между странами.

Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, любой намёк на возможную передачу островов Японии вызывает, как правило, болезненную реакцию общества, поскольку люди "искренне считают" Курилы российскими, а также присутствует страх "цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны".

"Поэтому наше главное общественное требование к российско-японским переговорам — не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения наших интересов результат — безотносительно к тому времени, которое придётся потратить на его достижение", — добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава правительства азиатской страны выразил готовность к мирному договору при гарантии передачи Токио части Курил.