28 Января 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом

Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за трое суток

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказал намерение вернуться на родину и сменить государственную власть "мирным путём".

Условием для этого беглый политик назвал готовность активной части граждан и оппозиции обеспечить ему 72-часовое свободное передвижение по стране.

"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме, — передаёт "РИА Новости" слова Саакашвили, сказанные в эфире телеканала "Рустави 2" из США. — Сейчас главное — нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв".

Напомним, что экс-президент покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбуждён ряд уголовных дел, по некоторым из которых он заочно осуждён к тюремным срокам.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре 2018 года на выборах президента Грузии впервые в истории победила женщина — за Саломе Зурабишвили проголосовали 59,52% избирателей, тогда как её главный оппонент Григол Вашадзе набрал только 40,48%. Отметим, что в своё время Зурабишвили подвергла жёсткой критике действовавшего на тот момент президента Саакашвили и перешла в оппозицию.

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Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за трое суток

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Теги: Михаил Саакашвили, Грузия



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