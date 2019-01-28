В противовес "жёлтым жилетам". В Париже прошёл марш "красных платков"

Республиканский марш свобод в Париже, организованный движением "красных платков" в поддержку правительства, собрал более 10 тысяч человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру полиции французской столицы, манифестанты представлены в основном людьми среднего и пожилого возраста, в отличие от акций "жёлтых жилетов", в которых участвуют в основном молодые мужчины.

Над колонной среди развевающихся флагов Франции и Евросоюза был поднят лозунг "Прекратить насилие в стране!". Также участники марша скандировали: "Нам нужна демократия!" и "Да — демократии, нет — революции!".

Напомним, 12 января во Франции прошла девятая акция "жёлтых жилетов", в которой в общей сложности приняли участие около 84 тысяч человек. Поводом для протестов стал рост цен на бензин и дизельное топливо. При этом, несмотря на уступки правительства страны, массовость движения растёт.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении представителей "жёлтых жилетов" баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 г.