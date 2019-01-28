28 Января 2019
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Экономика За рубежом

Остановка работы американского правительства обошлась бюджету США в $6 млрд

Стало известно, во сколько обошлась американской экономике приостановка работы правительства США.

Как сообщает S&P, убытки составили не менее $6 млрд. Несмотря на завершение "шатдауна", принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке, сообщает "Газета.ру".

Шатдаун американского правительства приостановлен до 15 февраля после 35 дней блокирования работы госорганов. Служащим выплатят зарплату, которую они пропустили как минимум один раз.

"Шатдаун", или приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался в США с 22 декабря. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5,7 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

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Остановка работы американского правительства обошлась бюджету США в $6 млрд

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Теги: США, правительство, бюджет, Трамп



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