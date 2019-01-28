Акции "Русала" выросли на Гонконгской бирже после снятия санкций США

Акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже выросли на 5% на фоне сообщений о снятии с компании американских санкций.

Так, в настоящее время данный показатель составляет $3,13 за акцию.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении олигарха Олега Дерипаски. В соответствии с условиями снятия санкций, компании российского бизнесмена снизили его прямые и косвенные доли, и вышли из-под его контроля.