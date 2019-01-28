ДТП в Екатеринбурге: два автомобиля вылетели в глубокую траншею

Минувшей ночью произошла автоавария на пересечение улиц Ломоносова и Калинина.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", там столкнулись "ВАЗ-2101" и Hyundai Solaris.

Южнокорейский автомобиль двигался по улице Ломоносова со стороны Победы. ВАЗ-2101 ехал по улицы Калинина с сторону 40 лет Октября. От удара автомобили по скользкой дороге вылетели в глубокую траншею, которую вырыли для замены высоковольтного кабеля. "ВАЗ" повис над траншеей.

Водитель отечественного автомобиля должен был уступить дорогу, так как ехал по второстепенной. Водитель "ВАЗа", несмотря на ушибы, от госпитализации отказался.