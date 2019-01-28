28 Января 2019
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Назван уровень зарплат генеральных директоров предприятий Екатеринбурга

Специалисты проанализировали зарплаты генеральных директоров в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в сервисе Superjob, гендиректор столицы Свердловской области в среднем получает 200 тыс. руб., тогда, как его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 260 тыс. руб. в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Перми и Кургана, где подобный работник получает 169 тыс. В Уфе аналогичный специалист зарабатывает 164 тыс. руб., в Ульяновске - 148 тыс. руб.

Кандидат на должность генерального директора должен иметь высшее образование, хорошие навыки бюджетирования, уметь вести переговоры и т.д.

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Назван уровень зарплат генеральных директоров предприятий Екатеринбурга

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Теги: предприятия, зарплата, работа



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