Специалисты назвали курс доллара в феврале

В начале февраля рубль может оказаться в сложной ситуации.

Как сообщила финансовый аналитик Анна Бодрова, с одной стороны, ЦБ РФ увеличивает свое присутствие на внутреннем валютном рынке. Начиная с первого февраля, Банк России возвращается к покупкам иностранной валюты в среднем по 2,8 млрд руб. в день.

Кроме того, не все гладко и с нефтью. США качают черное золото по 11,9 млн баррелей в сутки - это очень много, это рекордные отметки. "Если Венесуэла из-за своей политической проблемы на время выпадет из сырьевого сектора, ее часть рынка тут же притянут США", - говорит аналитик. "Инвесторы будут нервничать, ОПЕК - протестовать, а цены - колебаться с большой амплитудой", - отметила Бодрова.

Также не на руку рублю играет набирающая обороты инфляция. "В среднем за январь, вероятно, мы увидим прирост месяц к месяцу на 0,8-1,0%. Это около 5% в годовом сопоставлении", говорит аналитик, подчеркивая, что в результате доллар, "скорее всего, в начале февраля останется неподалеку от текущих значений, если внешний фон будет ровным и спокойным", сообщает "Российская газета".