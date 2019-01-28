Российские саночники впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ

Сборная России по санному спорту одержала победу в командной эстафете на чемпионате мира, который проходит в немецком Винтерберге.

За Россию выступали Семен Павличенко, Владислав Южаков, Юрий Прохоров и Татьяна Иванова

Золотую медаль в данной дисциплине стало для российских представителей санного спорта первой в истории. Победы россияне добились после того, как преодолели дистанцию за 2 минуты 24,116 секунды. На втором месте - австрийские саночники. Тройку замкнули немецкие спортсмены, сообщают "Вести.ру".