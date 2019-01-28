Кремль: Санкции мешают заключению мирного договора с Японией

Заключению мирного договора с Японией сильно мешают антироссийские санкции.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Токио поддерживает ограничительные меры против Москвы. Как отметил пресс-секретарь президента России, в 2018 году Владимир Путин выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий, однако "это не нашло понимания", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, министры иностранных дел РФ и Японии по поручению лидеров двух стран в феврале проведут новые консультации по мирному договору.

Такое заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Он не исключил, что министры двух стран могут провести встречу в Мюнхене. "А также, чтобы спецпредставители глав государств тоже провели переговоры", - отметил Абэ, сообщает "Интерфакс".

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделали заявления после переговоров в Москве, сообщает сайт Кремля.