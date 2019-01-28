Американские власти сняли санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго"

Американский Минфин снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

При этом власти США оставили в силе все ограничительные меры в отношении олигарха Олега Дерипаски. В соответствии с условиями снятия санкций, компании российского бизнесмена снизили его прямые и косвенные доли, и вышли из-под его контроля.

"Эти действия гарантируют, что большинство директоров в советах директоров En+ и "Русала" будут независимыми директорами, включая американских и европейских лиц, у которых нет бизнеса, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом под санкциями, и что независимые американские лица имеют значительную долю голосующих акций En+", - сказано в документе.

В министерстве финансов отметили, что "Русал", En+ и "Евросибэнерго" согласились на беспрецедентную транспарентность своей деятельности, выполнив требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, сделка между властями США, Олегом Дерипаской и En+, предусматривавшая снятие санкций с нескольких российских компаний, "сэкономит" бизнесмену сотни миллионов долларов, пишет The New York Times.

Согласно документу американского минфина, соглашение позволит бизнесмену списать долги в "сотни миллионов долларов", передав часть принадлежащих акций банку ВТБ.

Кроме того, документ "оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях.