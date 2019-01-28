28 Января 2019
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США вновь требуют от ЕС остановить строительство "Северного потока - 2" - СМИ

США в очередной потребовали от Еврособза и Германии остановить проект строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет издание Handelsblatt. По словам источника газеты в правительстве США, ЕС "должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров".

В американском правительстве отмечают, что если "газопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России".

Издание также сообщает, что письма с угрозами санкций, которые ранее разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, "не были предусмотрены для сведения общественности", сообщает ТАСС.

Напомним, немецкие политики раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла, который угрожал немецким компаниям, участвующим в проекте "Северный поток — 2".

Критику в адрес Гренелла выразили заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

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США вновь требуют от ЕС остановить строительство "Северного потока - 2" - СМИ

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Теги: Северный поток - 2, Германия, санкции, США, Европа



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