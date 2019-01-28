28 Января 2019
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Общество Приволжский ФО

В Саратове учителей заставили убирать снег

В Саратове учителей школы № 95 в мороз отправили к дворникам помогать убирать снег.

Как сообщил мэр города Михаил Исаев, должностные лица, отправившие педагогов на уборку, понесут дисциплинарную ответственность. Ранее начальник пресс-службы городской администрации Татьяна Плющева сообщила, что коллектив школы в период отмены уроков участвовал в уборке снега, так как после сильного снегопада, который обрушился на город 24 января, оперативно устранить его последствия силами штатных дворников было невозможно.

"Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию", — отметил Исаева.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков потребовал принять административные меры к тем, кто в мороз вывел учителей на уборку снега. "Кому-то из чиновников голову отморозило", отметил народный избранник, сообщает РИА "Новости".

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В Саратове учителей заставили убирать снег

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Теги: учителя, снег, школа



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