Московский снегопад побил многолетний рекорд

Снегопад, который обрушился на Москву 26 января, обновил суточный рекорд по количеству осадков, он стал самым мощным для столицы за почти 70 лет.

По данным центра погоды "Фобос", снегопад стал не только самым сильным за текущую зиму, но и обновил рекорд по суточному количеству осадков для 26 января.

Как говорят синоптики, прежний рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1999 году и составлял 9,1 мм, а за прошедшие сутки в осадкомеры метеорологов попало 10 ммосадков, сообщает РИА "Новости".