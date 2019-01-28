28 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Названа страховая стоимость похищенной картины Куинджи

Похищенная из Третьяковской галереи картина Куинджи "Ай-Петри" была застрахована.

По оценкам Минкультуры, она находилась в коллекции Русского музея. Страховая стоимость картины — 12 млн руб. "Все произведения, которые отправляются на временные выставки, страхуются", — сказали в Русском музее.

Минкультуры экстренно внесло похищенное полотно в реестр похищенных произведений, чтобы помешать возможному вывозу картины за границу, сообщает РБК.

Полотно украли днем 27 января. Смотрите даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся. Telegram-канал "Mash" сообщает о приметах подозреваемого: молодой человек славянской внешности, на вид 25 лет, "огромная голова с высоким лбом и острыми скулами".

Подозреваемый был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.

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Названа страховая стоимость похищенной картины Куинджи

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Теги: картина, Куинджи, кража, музей



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Ранее 27.01.2019 20:41 Мск Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

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