Названа страховая стоимость похищенной картины Куинджи

Похищенная из Третьяковской галереи картина Куинджи "Ай-Петри" была застрахована.

По оценкам Минкультуры, она находилась в коллекции Русского музея. Страховая стоимость картины — 12 млн руб. "Все произведения, которые отправляются на временные выставки, страхуются", — сказали в Русском музее.

Минкультуры экстренно внесло похищенное полотно в реестр похищенных произведений, чтобы помешать возможному вывозу картины за границу, сообщает РБК.

Полотно украли днем 27 января. Смотрите даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся. Telegram-канал "Mash" сообщает о приметах подозреваемого: молодой человек славянской внешности, на вид 25 лет, "огромная голова с высоким лбом и острыми скулами".

Подозреваемый был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.