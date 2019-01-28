"Россия не помойка!": более 50 городов намерены выйти на протест против "мусорной реформы"

3 февраля пройдет всероссийская крупномасштабная всероссийская акция протеста "Россия не помойка". Митингующие выступают против высоких тарифов на вывоз отходов, центральные регионы - против того, чтобы к ним свозили мусор из Москвы.

О намерении присоединиться к акции уже заявили около 24 региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митинга властью определенного города, часто, как рассказали координаторы проекта корреспонденту Накануне.RU, митингующим зачастую не одобряют площадки в центральной части городов, а "выдворяют" протесты в безлюдные районы, отстаивать свое право на выражение недовольства порой приходится через суд. Так как не все формальные процедуры закончены, говорить о точном количестве регионов-участников рано, но их будет не менее 25, прогнозируют координаторы.

Активисты особо подчеркивают, что их протест не возглавляет какая-либо партия или оппозиционный политический деятель, это гражданская акция.

"Экологические проблемы беспокоят страну уже давно, но именно действия властей последний год, конечно, стали катализатором", — говорит координатор акции Дмитрий Секушин в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Россияне начинают получать квитанции с новыми тарифами за вывоз отходов — и это самое время для проведения акции против "мусорной реформы", решили организаторы, когда назначили Единый день протестов на 3 февраля. Основное требование митингующих – остановить реализацию реформы. По мнению активистов, нужно было сначала разобраться с сортировкой и переработкой отходов, а только потом вводить тарифы. Второе требование — запретить перевозку отходов между регионами.

Помимо того, что россияне еще не пришли в себя после получения "квиточков" с новыми тарифами, жители городов все чаще жалуются на нерегулярный вывоз мусора и отсутствие элементарных мусорных площадок. Более того, утилизация и уничтожение мусора сегодня наносит огромный ущерб экологии, во многих регионах из-за незаконных свалок, нарушения процедур по переработке и уничтожению мусора, выбросов концентрируются опасные вещества, страдают леса, отравлена земля. Протесты не ограничиваются только проблемой вывоза и сортировки мусора, подчеркивают организаторы.

В Тольятти акция проходит под лозунгом "Россия — не помойка, а Тольятти — не газовая камера", здесь обострилась проблема с опасными выбросами, экология и свежий воздух — болезненная тема для региона. Для многих других районов, близких к Москве, а это, например, Архангельская, Вологодская, Ярославская, Калужская области, особо близка опасность стать "помойкой" Москвы. Люди не хотят, чтобы к ним свозили мусор из столицы.

В республике Коми страдают леса от нефтяных загрязнений, в Мурманской области будут поднимать вопрос об угольной пыли, воздух загрязнен в результате нефтедобычи, культурная столица может стать столицей мусоросжигательных заводов, которые отравят воздух диоксинами (поражают печень, желудок, нервную систему, катализируют рак и подавляют иммунную систему), Ленинградская область в свою очередь "тонет" от мусора Санкт-Петербурга, в Твери протестуют против технологических загрязнений. Москва стоит на мусорных полигонах и не справляется с отходами, переправляет их в область, владимирцы страдают от агрохимического загрязнения.

Среди регионов УрФО участие в протесте "Россия не помойка!" подтвердили Свердловская и Челябинская области.

"К мнению людей не прислушиваются, чиновники считают людей недоразвитыми, неготовыми к раздельному сбору, — говорит Секушин. — Мы кричим: "Мы готовы!", у нас Северодвинск уже на три фракции разделяет мусор, Архангельск готов — у нас 80 с лишним точек (что много для, в общем-то, небольшого города), у нас действует Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, а они собираются его закрыть, потому что им фактически раздельный сбор мешает бизнесу. Им надо собрать несортированный мусор, взять с нас огромные деньги за его доставку и уехать отдыхать на Мальдивы. Поэтому мы протестуем. Мы готовы к цивилизованной обработке, сбору и переработке, мы требуем организации раздельного сбора мусора, мы требуем строительства мусороперерабатывающих заводов у каждого крупного населенного пункта. То, что они предлагают в реформе, — это не то, чего мы хотим".

Напомним, что летом прошлого года жители Ленского района Архангельской области обнаружили тайную стройку в районе железнодорожной станции Шиес, осенью им презентовали "инвестиционный проект" по организации полигона для захоронения несортированного, измельченного и брикетированного московского мусора.

Инициативная группа потребовала провести референдум за запрет ввоза в область отходов из других регионов, впоследствии к ним присоединились и местные жители, и жители других городов и областей, у которых также происходил свой "мусорный коллапс". Масло в огонь добавила так называемая "мусорная реформа", из-за которой и так не маленькие расходы на ЖКХ увеличились по всей стране за счет новой строки "обращение с твердыми отходами" — теперь за каждого члена семьи нужно платить около 150 рублей, что не только для многодетных семей выливается в итоге в крупную сумму — порядка тысячи рублей сверху каждый месяц за ЖКХ.

В череде других антисоциальных реформ, которыми "порадовала" власть людей в последние месяцы 2018 года, мусорная реформа оказалась взрывоопасным катализатором народного гнева.

"Есть дичайший разрыв между декларируемыми намерениями и реализуемыми, — объясняет недовольство протестующих "мусорной реформой" Дмитрий Секушин. — Если послушать, что говорит господин Путин по поводу реформы мусорного оборота по стране, то, вроде бы, все и неплохо, но то, что мы видим в реальности, абсолютно противоречит тому, что и он говорит. Никакого раздельного сбора, даже попыток — только заявления. Монополист — регоператор, а любой человек понимает, что где нет конкуренции, и цены будут выше, и качество ниже".