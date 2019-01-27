Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

В Третьяковской галерее в Москве произошло преступление - неизвестный злоумышленник украл картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", эту информацию официально подтвердили в Министерстве культуры РФ.

Полотно украли днем 27 января. Смотрите даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

В социальных сетях пишут, что всех посетителей обыскивают при выходе, однако пока это результатов не принесло.

Telegram-канал "Mash" сообщает о приметах подозреваемого: молодой человек славянской внешности, на вид 25 лет, "огромная голова с высоким лбом и острыми скулами".

Подозреваемый был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.

Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.