27 Января 2019
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Общество Курганская область

После трагедии в Раздольной Вадим Шумков поручил всем сельским главам пройти по домам, где живут многодетные семьи

Глава Зауралья Вадим Шумков на экстренном совещании в правительстве региона поручил всем главам муниципалитетов области пройти по домам, в которых живут многодетные семьи, и провести с ними инструктаж по правилам пожарной безопасности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в деревне Раздольная Юргамышского района произошел рано утром 27 января. Он унес жизни трех детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Их мать спаслась.

Походы по домам должны быть организованы в сопровождении специалистов МЧС и полиции, отметил Вадим Шумков.

"Будет проведен инструктаж, на котором специалисты расскажут о мерах пожарной безопасности при использовании печей, электрического и газового оборудования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Также Вадим Шумков выразил соболезнования семье погибших детей. Из резервного фонда будут выделены деньги, власти окажут содействие в организации похорон детей, также в оперативном порядке будут восстановлены уничтоженные огнем документы.

Глава региона добавил, что нужно решить вопрос с местом дальнейшего проживания семьи.

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После трагедии в Раздольной Вадим Шумков поручил всем сельским главам пройти по домам, где живут многодетные семьи

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Теги: совещание, Раздольная, Юргамыш, дети, смерть, гибель, СК, пожар, уголовное дело, правительство, Вадим Шумков



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