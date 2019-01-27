27 Января 2019
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Владимир Путин в Санкт-Петербурге поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады

Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, где в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на "Невском пятачке", а также приехал на Пискаревское мемориальное кладбище, где посетил монумент "Мать-Родина", пишет сайт Кремля.

Путину показали выставку, подготовленную на площадке патриотического объединения "Ленрезерв". Также в музее он посетил выставку экспонатов, где воссоздали облик улиц осажденного города.

После этого президент России выступил на концерте "Слушай, страна, говорит Ленинград".

Владимир Путин, цветы(2019)|Фото:kremlin.ru

Владимир Путин, блокада, годовщина, Ленинград(2019)|Фото:kremlin.ru

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Владимир Путин в Санкт-Петербурге поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады

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Теги: Мать-Родина, Владимир Путин, блокада, Ленинград



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