"У страха глаза велики". Дмитрий Песков опроверг сообщения о нахождении бойцов ЧВК Вагнера в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия1" заявил, что сообщения о нахождении в Венесуэле российских военных не соответствуют действительности.

"У страха глаза велики. Нет, конечно", - отметил Дмитрий Песков.

До этого ему был задан вопрос: "Так наши 400 бойцов охраняют Мадуро в Венесуэле или нет?"

Как ранее сообщало Накануне.RU со ссылкой на агентство Reuters, военные из частной армии приехали в Венесуэлу через Кубу. По данным источников агентства, число военных может достигать 400. Reuters предполагает, что речь может идти о ЧВК Вагнера, которая ранее упоминалась в связи с конфликтами на Украине и Сирии.