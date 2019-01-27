В Перми в жилом доме на улице Революции обрушились перекрытия

В жилом доме №3/1 на улице Революции в Перми обрушились перекрытия между крышей и техническим этажом.

ЧП произошло 27 января в четвертом часу дня, сообщили Накануне.RU в администрации Перми.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет, также не разрушена ни одна квартира.

Сотрудники МЧС, прибыв на место, прошли по всем квартирам 14-этажного дома (в доме один подъезд - прим.) и сказали жильцам, чтобы те покинули свое жилье. Из дома эвакуировали 151 человека, среди них - 31 ребенок.

"Всего в доме живет 230 человек. Сейчас все они размещены в гимназии №33. По предварительным данным, угрозы обрушения дома нет", - добавили в мэрии.

Жильцов не пустят домой до понедельника, люди будут размещены у родственников. А тем, кому некуда ехать, будет предоставлено временное жилье. Специалисты до 28 января полностью осмотрят здание и сделают экспертное заключение.