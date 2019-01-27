27 Января 2019
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Общество Курганская область

Глава Зауралья собирает срочное совещание по факту гибели в пожаре троих детей

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил экстренно провести совещание в правительстве региона. Вопрос на повестке один - гибель в пожаре троих детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 27 января в деревне Раздольное произошел пожар. В огне погибли дети 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Их мать осталась жива.

"На месте сформирована и работает районная комиссия с участием уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Алены Лопатиной", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Оперативное совещание начнется в 19.00, на него приглашены руководители всех оперативных и силовых ведомств Курганской области. Врио губернатора Вадим Шумков уже поручил оказать семье помощь.

СК возбудил по факту трагедии уголовное дело.

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Глава Зауралья собирает срочное совещание по факту гибели в пожаре троих детей

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Теги: совещание, Раздольное, Юргамыш, дети, смерть, гибель, СК, пожар, уголовное дело, правительство



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Ранее 27.01.2019 11:06 Мск В Зауралье по факту пожара в деревне, в котором погибли трое детей, возбуждено уголовное дело
Ранее 27.01.2019 08:34 Мск В Зауралье в одной из деревень в пожаре заживо сгорели трое маленьких детей

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