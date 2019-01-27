Глава Зауралья собирает срочное совещание по факту гибели в пожаре троих детей

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил экстренно провести совещание в правительстве региона. Вопрос на повестке один - гибель в пожаре троих детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 27 января в деревне Раздольное произошел пожар. В огне погибли дети 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Их мать осталась жива.

"На месте сформирована и работает районная комиссия с участием уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Алены Лопатиной", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.



Оперативное совещание начнется в 19.00, на него приглашены руководители всех оперативных и силовых ведомств Курганской области. Врио губернатора Вадим Шумков уже поручил оказать семье помощь.

СК возбудил по факту трагедии уголовное дело.