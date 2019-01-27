27 Января 2019
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Общество За рубежом

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги ради улучшения экологии

Немецкая журналистка Лара Тиде призвала общественность отказаться от использования туалетной бумаги, об этом она заявила со страниц издания Jetzt.

По мнению представительницы СМИ, если люди перестанут покупать и пользоваться туалетной бумагой, ее будут меньше выпускать, а то и вовсе снимут с производства - а это уже, в свою очередь, окажет очень положительное влияние на экологию.

Тиде считает, что люди в состоянии пользоваться другими способами гигиены. Как альтернативу, журналистка предлагает использовать биде и обычную воду.

Она добавила, что туалетную бумагу делают не из обычных деревьев, а из специальных, и отказ от нее позволит снизить расходы на транспортировку и изготовление. Также, по ее словам, на смыв бумаги уходит много ресурсов и энергии - и именно это наносит экологии непоправимый вред.

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В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги ради улучшения экологии

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Теги: туалетная бумага, отказ, Германия, журналистка, Лара Тиде



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