"Дом будет сдан в декабре". Обманутые дольщики "Нового Уктуса" провели митинг в Екатеринбурге

В Екатеринбурге число обманутых дольщиков и пайщиков не становится меньше. Из-за того, что люди не могу получить свои законные квартиры, они выходят на митинги и пикеты. 27 января на Площади Труда собрались пайщики ЖСК "Новый Уктус 5". Люди по-прежнему пытаются достучаться до властей, например, из администрации президента РФ пришёл ответ, что все материалы для изучения данного ЖК будут переданы в Москву, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Это уже 18 митинг по счёту, на который пришло порядка 40 человек. Напомним, что люди купили квартиры в доме по ул Самолетная, 31А ещё в 2013 году.Застройщиком была компания бывшего депутата-"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс", которая обманула людей и забрала все деньги. В дальнейшем возбудили несколько уголовных дел по статье "мошенничество", а стройку передали новому застройщику - ГК "ТЭН".

Кроме того, по словам пайщиков, администрация Екатеринбурга недавно подала ЖСК "банкротный" иск в Арбитражный суд

"Я покупал квартиру, когда ещё не появился в семье ребёнок, а сейчас уже 2019 год - ребёнок растёт, а я должен платить деньги за съём квартиры? Кто-то в ипотеках, а кто-то материнский капитал "вбухал" в новую квартиру", - сетует один из пайщиков.

В 2017 году министр строительства Свердловской области Михаил Волков заверил, что 2019 год люди буду встречать в новых квартирах. Но сегодня были объявлены новые сроки - декабрь 2019 года. На митинге присутствовал и представитель Минстроя, который сообщил, что дом будет сдан в любом случае, вот только не 25-этажный, а 16-этажный. 15 февраля власти должны обсудить и разработать механизм по возврату и фиксации денежных средств.

"Те, кто купил площадь выше 16 этажа, могут рассчитывать на квартиру в любом другом нашем доме. Или же получить моральную компенсацию и свои деньги. Дом будет достроен к декабрю 2019 года. Сейчас готовим смету по стоимости работ в целом", - заявил людям представитель застройщика (ТЕН) Юрий Романович.

Люди не понимают, почему строки всё равно увеличиваются, раз этажей в доме будет меньше.

"Они только одну крышу клали около года", - заявили они.

"Вышел на пенсию, копил около 10 лет на эту квартиру для дочери, а что сейчас? Она должна снимать квартиру за 25 тыс.руб. в месяц. Нас только и кормят новыми сроками", - рассказал уралец.

В конце встречи пайщики решили провести новый митинг - сразу же после встречи областного правительства - после 15 февраля. Если не помогут митинги, то выйдут на голодовку или же будут продолжать ходить в прокуратуру и СКР, пока не получат нужного ответа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский".