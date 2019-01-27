Гендиректор "Фонда кино" подал в суд на создателя "Смешариков"

Генеральный директор "Фонда кино" Леонид Верещагин подал два иска в суд: один - на создателя детского мультсериала "Смешарики" Илью Попова, а второй - на саму компанию, которая производит сериал.

Сумма заявленных требований - 30 млн рублей, об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Сообщается, что эти деньги Попов взял у фонда в 2014 году на создание полнометражной версии мультсериала и обещал отдать средства в том случае, если мультик окупит вложения.

"Mash" сообщил, что вложения окупились, только вот Попов деньги компании режиссера Никиты Михалкова возвращать не торопится.