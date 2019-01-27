Киев торопит УПЦ отказаться от своего названия. Филарет требует его себе

Украинский Минкульт опубликовал в газете "Правительственный курьер" список "религиозных организаций (объединений)", от которых власть требует сменить название. Проведенная ведомством некая "религиоведческая экспертиза" выделила следующие: Русская истинно-православная церковь, Русская старообрядческая церковь (беспоповское согласие), Русская древлеправославная церковь (новозыбковское согласие), Русская православная старообрядческая церковь и каноническая УПЦ. Срок дан до 26 апреля. Почему власть поторапливает УПЦ?

В соответствии с законом Верховной рады переименованию подлежат религиозные организации, у которых "центр управления" находится в России. Однако все перечисленные церкви и так имеют в своем названии слово "русская". Очевидно, список был составлен только ради того, чтобы включить туда УПЦ, чтобы показать, что закон якобы был принят не только под нее.

В сообщении Минкульта говорится, что необходимо изменить свой устав в соответствии с принятым законом. При этом возникает абсурдная ситуация. В уставе УПЦ говорится о том, что она является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве" (п. 1.1), высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ (п. 1.2), главой Собора является митрополит Киевский и всея Украины (п. 2.3) и т.д. Однако вопреки этому некая "экспертиза" определила, что УПЦ все равно управляется из России, видимо на том основании, что канонически она входит в состав Московского патриархата, и требует изменить устав. То есть киевские власти влезли в дела Церкви и требуют изменить ее документы в соответствии со своим пониманием церковного права.

Подоплекой этих действий является намерение отобрать название в пользу раскольников. На днях их многолетний лидер Михаил Денисенко-Филарет заявил, что "надо искоренить название "Православная церковь Украины" (как записано в уставе от Фанара) и забрать название у УПЦ.

"Это не наше название. Мы – Украинская православная церковь", - сказал он.

Он также дал указание Михаилу Омельяну, куратору официального сайта киевского "патриархата", чтобы в интернете они назывались "УПЦ". И "запорожская епархия" филаретовцев уже сменила название на своем сайте на УПЦ.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал об этом открытое письмо филаретовскому "епископу Фотию", в котором призвал вернуть интернет-ресурсу прежнее настоящее имя. Митрополит отметил, что спешка раскольников связана с тем, что юридически никакой новой церкви не зарегистрировано и это "приводит к проблематичности организации "переходов" (а на самом деле принудительных переводов) храмов УПЦ". Ранее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подтвердил, что храмы захватывают и за неимением других вариантов переводят в киевский "патриархат".

Издание "Страна" сообщает, что новый "предстоятель" раскольников Сергей Думенко (Епифаний) не хочет регистрировать новую организацию под названием "ПЦУ", так как ждет, что власти отнимут название у канонической УПЦ. Этот план связан с тем, что если это удастся сделать, то раскольникам достаточно просто захватывать храмы, так как УПЦ уже зарегистрирована. В противном случае им нужно будет регистрировать новую организацию и переводить туда отдельно каждый захваченный храм, что может тормозиться судебными процессами. То есть план властей - лишить названия каноническую и зарегистрированную УПЦ и передать его раскольничьим структурам без долгого процесса их регистрации. А вот самой УПЦ уже придется начинать все с нуля и под чужим именем. Таким образом, борьба за название - это борьба за единовременную регистрацию всех раскольников и лишение регистрации канонической Церкви.

Также борьба за название УПЦ связана с тем, что сейчас юридически существуют две раскольнические организации - "УПЦ КП" и "УАПЦ". Если регистрировать новую, то старые должны или существовать параллельно (но это лишает смысла разрекламированное "объединение"), или входить в новую, т.е. самоликвидироваться. Однако Денисенко заявил, что он был, есть и будет "патриархом", именно его "патриархату" дан томос и никакой новой церкви не нужно, а нужно просто забрать название у УПЦ. Поэтому для филаретовцев на кону стоит вопрос существования в прежнем юридическом статусе, но уже с томосом от Фанара. Без решения этого вопроса юридически они должны будут самораспуститься и влиться в новую структуру.

Политолог Руслан Бортник считает, что отнять название у УПЦ просто не получится, процесс перейдет в суды. А раскольники при поддержке властей и дальше будут захватывать храмы. Накануне.RU писало о том, что рейдерские захваты идут по всей Украине, но больше всего в маленьких селах западных областей.