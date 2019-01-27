27 Января 2019
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Политика Центральный ФО В России

"Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" Еще одна чиновница сделала заявление в стиле "макарошек"

Подмосковная чиновница Марина Юденич прославилась после своей речи в Королеве на встрече с местными жителями - видео ее выступления появилось в сети.

Юденич, занимающая должность председателя совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, ответила на вопрос о восстановлении исторической части города Королева. Один из архитекторов отметил, что в одном из кварталов надо сделать музей, на что потребуется около 1 млрд рублей федеральных денег. На что Марина Юденич сказала:

"Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?"

Слова Юденич неоднозначно восприняли в интернете. Сама же чиновница на своей странице в Facebook написала, что ее слова "вырвали из контекста".

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"Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" Еще одна чиновница сделала заявление в стиле "макарошек"

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Теги: Марина Юденич, Королев, чиновница, бюджет, заявление



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