27 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Подробности взрыва в саратовском кафе: юбиляр погиб, арендатор задержан, возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газового баллона и возникшего после этого пожара в кафе в саратовском поселке Лысые Горы возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее Накануне.RU, взрыв произошел 26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. 22 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

В МЧС региона уже назвали предварительную причину ЧП - несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сам юбиляр, которому в день трагедии исполнилось 60 лет, от полученных ожогов скончался в больнице.

"В результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Саратовской области.

Как добавили в СК, газовый баллон находился в подсобке кафе. Произошла утечка газа, хлопок, после чего произошел пожар. Сейчас изымается необходимая документация, назначена пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Следователи в рамках уголовного дела уже задержали женщину 1972 года рождения, арендующую помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Подробности взрыва в саратовском кафе: юбиляр погиб, арендатор задержан, возбуждено уголовное дело

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Теги: Лысые Горы, кафе, арендатор, взрыв, уголовное дело, смерть, гибель, юбилей, СК



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