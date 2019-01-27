Германия даст ленинградским блокадникам 12 миллионов евро

ФРГ окажет финансовую помощь России в честь 75-летия со дня окончания блокады Ленинграда, об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Сообщается, что выделенные 12 млн евро пойдут на реконструкцию больницы для ветеранов войны, а также на создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге.

Согласно заявлению МИД РФ, Россия приветствует такое решение германского правительства, которое основано на признании ответственности совершенной несправедливости.