В Зауралье по факту пожара в деревне, в котором погибли трое детей, возбуждено уголовное дело

Следователи Зауралья приняли решение возбудить уголовное дело по факту гибели трех несовершеннолетних детей в пожаре.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 27 января в деревне Раздольная в Юргамышском районе в частном доме произошел пожар, в котором погибли дети 2010, 2012 и 2013 годов рождения. Их мать сейчас находится в больнице - женщина смогла самостоятельно покинуть горящее строение.

"Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В СК добавили, что сейчас на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа. Пожар, предварительно, произошел из-за нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования.