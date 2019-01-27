В Екатеринбурге на Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

27 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге на Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

Активисты "Суть времени" вернули Екатеринбургу Краснознаменную группу, которая несколько лет назад исчезла с Плотинки. Монумент сделали изо льда в день очередной годовщины сноса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе 2013 года ночью, без всякого предварительного оглашения, трусливо была снесена стелла с орденом Ленина, которым был награжден Екатеринбург в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс.

Общественники решили, что хотя бы ледяная, но группа в день годовщины должна появиться на Городском пруду.

"Было непросто, но получилось красиво!", - пишет на своей странице во "Вконтакте" активист "Суть времени" Алексей Банников.

Как отметили общественники, на выполнение всех работ ушло около 12 часов и примерно 20 тыс. рублей было на это потрачено.

27 января активисты проводят пикет за возвращения Краснознаменной группы. По их словам, новое руководство Екатеринбурга готово вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Краснознаменная группа, лед(2019)|Фото:Алексей Банников "Суть времени"

Краснознаменная группа, лед(2019)|Фото:Алексей Банников "Суть времени"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге на Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Краснознаменная группа, лед, Суть времени, скульптура, монумент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 144

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети