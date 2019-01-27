В Екатеринбурге на Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

Активисты "Суть времени" вернули Екатеринбургу Краснознаменную группу, которая несколько лет назад исчезла с Плотинки. Монумент сделали изо льда в день очередной годовщины сноса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе 2013 года ночью, без всякого предварительного оглашения, трусливо была снесена стелла с орденом Ленина, которым был награжден Екатеринбург в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс.

Общественники решили, что хотя бы ледяная, но группа в день годовщины должна появиться на Городском пруду.

"Было непросто, но получилось красиво!", - пишет на своей странице во "Вконтакте" активист "Суть времени" Алексей Банников.

Как отметили общественники, на выполнение всех работ ушло около 12 часов и примерно 20 тыс. рублей было на это потрачено.

27 января активисты проводят пикет за возвращения Краснознаменной группы. По их словам, новое руководство Екатеринбурга готово вернуться к рассмотрению этого вопроса.