Из-за российских бомбардировщиков в Арктике США и Канада по тревоге подняли в воздух истребители

США и Канада испугались российских "Белых лебедей". Два бомбардировщика "Ту-160" ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана - они отработали задачи и совершили дозаправку в воздухе.

Узнав о полетах, США и Канада по тревоге подняли в воздух два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, пишет ТАСС.

Отмечается, что российские самолеты не нарушили границ других стран.