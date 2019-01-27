Военный атташе Венесуэлы в США признал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом страны

Военный атташе Венесуэлы Хосе Луис Сильва заявил в Вашингтоне, что поддерживает лидера оппозиции Хуана Гайдо, пишет ТАСС.

На родине Сильву уже объявили предателем и обвинили в измене родине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и Вашингтоном.

Российский лидер Владимир Путин ранее выразил поддержку Мадуро и осудил внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.