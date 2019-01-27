Победа за 35 секунд. Федор Емельяненко проиграл бой против Райана Бейдера

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл бой за титул чемпиона мира.

В американском городе Инглвуд "Последний император" в первом в этом году турнире Bellator уступил бойцу из США Райану Бейдеру.

Бой закончился уже в первом раунде - через 35 секунд после начала встречи Бейдер отправил Емельяненко в нокаут.

Бэйдер стал первым чемпионом Bellator в двух дивизионах. После победы над Емельяненко Райан заявил, что планирует защищать оба пояса.