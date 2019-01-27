27 Января 2019
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Происшествия Курганская область Уральский ФО

В Зауралье в одной из деревень в пожаре заживо сгорели трое маленьких детей

В пожаре в Курганской области погибли трое маленьких детей.

Страшная трагедия произошла рано утром 27 января в деревне Раздольное Юргамышского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, дом уже вовсю горел. После тушения огнеборцы нашли три обгоревших трупа - детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

Мать детей смогла выбраться из горящего дома, сейчас она в больнице.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования. На место выехали опытные сотрудники СК, а также руководство зауральского управления. Следователи осматривают место трагедии, разговаривают с соседями и очевидцами пожара. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

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В Зауралье в одной из деревень в пожаре заживо сгорели трое маленьких детей

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Теги: Раздольное, Юргамыш, дети, смерть, гибель, СК, пожар



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