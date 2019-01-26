26 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

МЧС уточнили данные по пострадавшим в Саратове. У некоторых ожоги до 90%

В результате взрыва под Саратовом пострадали 36 человек, 14 госпитализированы, 22 отпущены домой после обработки ожогов. В тяжелом состоянии шестеро пострадавших, все они взрослые. Такие данные приводит МЧС.

Наиболее тяжело пострадавших доставят в Саратов в горбольницу. У самых тяжелых пациентов обожжено до 90% тела.

Среди 14 госпитализированных - двое детей в возрасте двух и четырех лет, им окажут помощь на месте, травмы не вызывают опасений у медиков, передает ТАСС

Напомним, взрыв произошел в момент, когда компания из примерно 40 человек находилась в кафе. По предварительным данным, взорвался газовый котел либо баллон.

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МЧС уточнили данные по пострадавшим в Саратове. У некоторых ожоги до 90%

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Теги: взрыв, пострадавшие



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