МЧС уточнили данные по пострадавшим в Саратове. У некоторых ожоги до 90%

В результате взрыва под Саратовом пострадали 36 человек, 14 госпитализированы, 22 отпущены домой после обработки ожогов. В тяжелом состоянии шестеро пострадавших, все они взрослые. Такие данные приводит МЧС.

Наиболее тяжело пострадавших доставят в Саратов в горбольницу. У самых тяжелых пациентов обожжено до 90% тела.

Среди 14 госпитализированных - двое детей в возрасте двух и четырех лет, им окажут помощь на месте, травмы не вызывают опасений у медиков, передает ТАСС

Напомним, взрыв произошел в момент, когда компания из примерно 40 человек находилась в кафе. По предварительным данным, взорвался газовый котел либо баллон.