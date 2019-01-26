26 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Мало скандала. Собчак собиралась на НТВ поговорить о драке мужа, но хлопнула дверью и ушла

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак устроила скандал в студии телеканала НТВ, куда пришла поговорить о драке ее супруга, актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым. Об инциденте сообщается на сайте телеканала.
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Собчак посетила студию НТВ, чтобы прокомментировать произошедшее побоище, однако якобы ей не понравился сюжет телеканала, освещающий инцидент, и женщина покинула гримерку после скандала.

Напомним, Виторган появился в кафе "Шоколадница", где его супруга проводила время с режиссером Богомоловым. Актер вызвал режиссера "поговорить" на улицу, где несколькими ударами сломал ему нос.

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Мало скандала. Собчак собиралась на НТВ поговорить о драке мужа, но хлопнула дверью и ушла

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Теги: собчак, виторган, богомолов, драка, нтв



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Ранее 22.01.2019 16:09 Мск Режиссер Константин Богомолов, с которым подрался муж Собчак, сообщил, что выжил

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