Москва и область резко увеличили численность населения на фоне депопуляции регионов

Почти половина абсолютного прироста населения по регионам России в прошлом году пришлась на Москву (124 тыс.) и Московскую область (93 тыс.). Так, в Москве прирост населения почти в 1,5 раза превысил его общую убыль по стране. Накануне.RU проанализировало в региональном аспекте предварительные данные Росстата о численности населения на 1 января 2019 года.

От Москвы и области заметно отстают Краснодарский край (прирост за год 44 тыс.), Ленинградская область (33 тыс.), Тюменская область (32 тыс. с автономиями) и Санкт-Петербург (30 тыс.). Далее располагаются регионы с приростом 21 тыс. и менее: Дагестан, Чечня, Тюменская область без автономий, отдельно Ханты-Мансийский АО, Калининградская область, Севастополь.

Всего население выросло в 20 регионах, если Тюменскую область считать состоящую из трех территориальных единиц. В них население увеличилось на 471 тыс. В остальных 65 регионах оно уменьшилось на 558 тыс. То есть наблюдается быстрый рост нескольких регионов на фоне постепенной депопуляции большинства остальных.

При этом в условно русских регионах население увеличилось только за счет миграции, которая превысила "естественную" убыль. За счет естественного прироста, т.е. превышения рождаемости над смертностью, население растет преимущественно в национальных регионах (Дагестан, Чечня, ХМАО, ЯМАО, Якутия, Тыва). И там миграционный прирост нулевой или отрицательный.

Наибольшая убыль населения зафиксирована в следующих регионах: Саратовская (22 тыс.), Кемеровская (21 тыс.), Нижегородская (20 тыс.), Тамбовская (18 тыс.), Челябинская (17 тыс.), Ростовская (17 тыс.) области. Далее идут Алтайский край, Омская, Оренбургская, Тверская, Пензенская, Волгоградская, Тульская, Владимирская области и другие регионы европейской части России.

В относительных величинах более всего приросли Ингушетия (1,89%), Ленинградская область (1,81%), Чечня (1,48%), Севастополь (1,47%), Тюменская область без автономных округов (1,3%), Московская область (1,23%). Далее в порядке убывания идут: Москва, Тюменская область, Тыва, Краснодарский край, Калининградская область, Дагестан, ЯМАО, Санкт-Петербург, ХМАО, где прирост составил от 0,5 до 1%.

Наибольшую убыль населения показали Магаданская (2,15%) и Тамбовская (1,77%) области, где депопуляция носит катастрофический характер. Более 1% населения за год потеряли также Курганская область, Еврейская АО, Республика Коми, Республика Мордовия, Тверская, Псковская, Ивановская, Орловская, Пензенская, Новгородская области.

Из федеральных округов России наибольший относительный прирост численности населения в 2018 году показал Северо-Кавказский ФО, где жителей стало больше на 0,45%. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском ФО - там население за год сократилось на 0,49%.

В абсолютном выражении лидером прироста населения стал Центральный ФО, где оно выросло на 77 тыс., но только за счет миграционного прироста, который составил почти 200 тыс. Наибольшая убыль отмечена в Приволжском ФО - 145 тыс., причем половина из них пришлась на миграционный отток.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, за год население России сократилось почти на 87 тыс. человек, что стало первым уменьшением за 10 лет. Причем без учета миграции убыль населения превысила 200 тыс. Депутаты Госдумы думают над тем, как улучшить ситуацию. При этом, по расчетам Накануне.RU, при нынешнем уровне рождаемости ежегодная "естественная" убыль населения России к концу 2020-х достигнет 400-500 тыс. без роста ожидаемой продолжительности жизни. С ее ростом до 80 лет, как заложено в президентском указе, убыль составит 200-300 тыс. в год.