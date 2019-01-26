Растет число пострадавших при взрыве на свадьбе

Растет число пострадавших при взрыве на свадьбе в Саратове. Сейчас речь идет о 40 раненых, шесть из которых в очень тяжелом состоянии.

В основном пострадавшие получили ожоги второй-третьей степени, сообщает Mash.

Напомним, в кафе "Рандеву" поселка Лысые горы под Саратовом произошел взрыв, по предварительной информации, газового котла, по другим данным - баллона. Пятеро пострадавших - сотрудники заведения, остальные гости. Ранее сообщалось о троих детях в числе раненых. Информация продолжает поступать.