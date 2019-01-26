Комбо! В Подмосковье 50 машин столкнулись на трассе "Крым"

Снегопад в столичном регионе усложнил дорожно-транспортную обстановку, оперативные службы сообщают о десятках ДТП, в том числе массовых. Самой крупной стала серия аварий на трассе М-2, где собралось 50 автомобилей.

С 4-го по 59-й км трассы М-2 произошло несколько ДТП, в которых, по предварительным данным, столкнулись в общей сложности 50 автомобиле, в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что на этом же участке дороги столкнулись порядка 17 автомобилей, никто не пострадал.

В связи с непогодой ГИБДД призвало автомобилистов отказаться в выходные от поездок на личных автомобилях, передает ТАСС.

Напомним, в Москве сегодня проходит рекордный снегопад. Аэрофлот из-за него отменил больше 130 рейсов, еще около 150 изменили время вылета.